長女への暴行の疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されたプロ野球「巨人」の阿部慎之助前監督（47）について、東京地検はきょう（15日）付で不起訴処分にしたと明らかにしました。

東京地検は不起訴の理由として、「暴行の様子や犯行後の状況など関係証拠の内容を踏まえて、起訴猶予とした」としています。

巨人の阿部前監督は5月25日、東京・渋谷区の自宅で当時18歳の長女に暴行した疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌26日未明に釈放されました。

警視庁は任意での捜査を続け、6月9日に暴行の疑いで書類送検していました。

捜査関係者によりますと、長女は事件直後、「チャットGPTに『父親から暴力を受けた。どうしたらいいか』と質問し、回答を受けて児童相談所に電話した」と説明していて、児童相談所が警視庁に110番通報していました。

逮捕当時、阿部前監督の呼気からはアルコールが検出されていて、取り調べに対しては「姉妹でけんかしてるところを静かにしろと言ったら娘が言い返してカッとなった」と容疑を認める供述をしていたということです。

中央大学出身の阿部前監督は、2000年のドラフト会議1位で巨人に入団し、捕手として活躍。2024年シーズンから巨人の一軍監督に就任し、1年目からチームを4年ぶりのリーグ優勝に導きました。

釈放された当日、監督を辞任しています。

不起訴処分を受けて阿部前監督は代理人を通じて、「今回のことは、ひとえに私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にあります。大切な家族に大きな負担をかけることになり、後悔の念しかありませんし、日々、失ったものの大きさを感じ、猛省しております。まだ今後のことは考えられませんが、家族と向き合う時間を大切にしながら過ごしてまいります」とするコメントを出しました。