「えっ、双子？」IVE・ガウル&レイ、“お揃いヘア”で密着！キュートな眼差しにファン悶絶

IVEのガウルとレイが、まるで双子のようなビジュアルでファンを魅了した。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「えっ、双子？」ガウル&レイ、“お揃いヘア”で密着

公開された写真には、ガウルとレイの仲睦まじいツーショットが収められている。特に目を引いたのは、そっくりなヘアスタイルだ。ショートヘア姿のガウルとレイは、ぴったりと身を寄せ合いながら同じポーズを取り、まるで双子のような雰囲気を演出。キュートなビジュアルと愛らしい表情でファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「えっ、双子？」「ショート待ってました」「似合ってる」などのコメントが寄せられている。

なお、ガウルとレイが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する。

（写真＝ガウルInstagram）レイ、ガウル

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。