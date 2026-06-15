J1復帰目指す湘南が欧州でプレーしたMF上月壮一郎の加入を発表、シャルケ時代にはブンデスも経験
湘南ベルマーレは15日、MF上月壮一郎の加入を発表した。
上月は京都府出身の現在25歳。京都サンガF.C.の下部組織育ちで、トップチーム昇格後にドイツへと渡ると、5部リーグから挑戦がスタート。順調にステップアップし、シャルケではブンデスリーガでも5試合に出場し1ゴールを記録。その後は、ポーランドのグールニク・ザブジェなどでもプレー。2025ー26シーズンは、3.リーガ（ドリッテ・リーガ／ドイツ3部相当）のヴィクトリア・ケルンでプレーしていた。
ヴィクトリア・ケルンでは公式戦通算23試合で3ゴールを記録。2026年6月30日で契約が満了となる中、5月8日に早期契約解除が発表されていた。
2021年に京都を退団して以来の日本復帰となる上月は、湘南を通じてコメント。チームのJ1復帰に貢献したいと意気込んでいる。
「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまはじめまして、上月壮一郎です。J1昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」
上月は京都府出身の現在25歳。京都サンガF.C.の下部組織育ちで、トップチーム昇格後にドイツへと渡ると、5部リーグから挑戦がスタート。順調にステップアップし、シャルケではブンデスリーガでも5試合に出場し1ゴールを記録。その後は、ポーランドのグールニク・ザブジェなどでもプレー。2025ー26シーズンは、3.リーガ（ドリッテ・リーガ／ドイツ3部相当）のヴィクトリア・ケルンでプレーしていた。
2021年に京都を退団して以来の日本復帰となる上月は、湘南を通じてコメント。チームのJ1復帰に貢献したいと意気込んでいる。
「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまはじめまして、上月壮一郎です。J1昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」