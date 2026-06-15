販売期間：6月24日～7月17日 場所：名古屋駅 PLUSTA Gift名古屋中央

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、名古屋駅のPLUSTA Gift名古屋中央にて「ちいかわ」とのコラボ商品を期間限定で販売する。販売期間は6月24日より7月17日まで。

名古屋駅にて「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボ商品が販売されることとなった。期間中は「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」や「ちいかわバナナプリンケーキ」など、パッケージにちいかわたちをデザインした各種商品が登場する。

さらに、「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」が付いたトートバッグも毎日100セット限定で販売される。

「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」価格：12枚入 1,850円、18枚入 2,700円

「ちいかわバナナプリンケーキ」価格：4個入 853円、8個入 1,706円

「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」価格：4,500円

(C)nagano / chiikawa committee

