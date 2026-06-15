IVE・レイと共演した韓国ユーチューバー、初恋の人と結婚へ！登録者からの質問で明らかに

123万人の登録者を保有するYouTubeチャンネル「beautyfool」を運営するクリエイター、キム・ソジョンが結婚を知らせた。

去る6月14日、キム・ソジョンは自身のYouTubeチャンネル「ソジョンアリ」を通じて、登録者の質問に答える動画を公開した。

【画像】韓国俳優、18歳下日本人妻と“キス”

動画のなかで、キム・ソジョンは「来年結婚するのか」という質問に対し、「そうだ。勘が鋭い」と答え、結婚を知らせた。

続けて、「4月から引っ越す家を調べていると話したが、彼氏と一緒に住む家を探していたのだ」と説明した。

（写真＝キム・ソジョンInstagram）

結婚を控えた彼女は、「来年4月にウェディングスナップを予約した」として、「まだ実感が湧かない。一緒に暮らして退勤後に家に帰ってきたとき、毎日顔を合わせるようになれば、結婚したという実感が湧くと思う」と伝えた。

また、「初恋の人と結婚するのか」という質問には、「そうだ」と答え、多くの人々の祝福を受けた。

なお、キム・ソジョンは登録者数123万人のYouTubeチャンネル「beautyfool」の企画兼出演者として活動している。tvNの人気トーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』にも出演して、話題になった。

（写真＝tvN）キム・ソジョン

また、ほかのコンテンツでガールズグループIVEのレイや、ボーイズグループNCT WISHとも共演した。