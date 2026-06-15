【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円

7月23日発売予定のNintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」のノジマオンラインでの予約特典は「ぷっくりシール」となること明らかとなった。

イカ、タコ、すりみ連合といったキャラクターたちのかわいい「ぷっくりシール」がノジマのオリジナル予約特典として登場する。

予約特典は数量限定となるため、無くなり次第終了となる。

□ノジマオンライン「スプラトゥーン レイダース」（特典付き）のページ

(C) Nintendo