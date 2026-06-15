「スプラトゥーン レイダース」のノジマオリジナル予約特典はイカ、タコ、すりみ連合たちの「ぷっくりシール」
【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円
7月23日発売予定のNintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」のノジマオンラインでの予約特典は「ぷっくりシール」となること明らかとなった。
イカ、タコ、すりみ連合といったキャラクターたちのかわいい「ぷっくりシール」がノジマのオリジナル予約特典として登場する。
予約特典は数量限定となるため、無くなり次第終了となる。
□ノジマオンライン「スプラトゥーン レイダース」（特典付き）のページ
✨スプラトゥーンレイダースを予約前の方必見✨- ノジマオンライン (@ENETJP) June 11, 2026
ノジマで予約すると、超かわいい『ぷっくりシール』がもらえます！🧡🟢🦑
シール交換で注目されること間違いなし👀
数量限定のため、お早めに！
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