スタンドもカード収納もこれ1つ！指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売した。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類を用意している。
■外出をもっと快適に
外出のたびに財布・スマホをバラバラに持ち歩く、そんな日常を、本シリーズがまるごと変える。交通系ICやクレジットカードなど最大3枚をスマホの背面にまとめて収納できて、しかもスタンドになるので、ちょっとしたお出かけならスマホ1つで完結。ブラックとライトグレーの2色から選べる。
■マグネット着脱式だから、取り付けも外すのも一瞬
装着方法はスマホの背面に近づけるだけ。MagSafe対応の強力なマグネットがピタッと吸着し、ズレや落下の不安なくしっかり固定される。取り付けも外すのも面倒な手間は一切ない。
■指フック付きで持ちやすい
指を通してスマートに片手操作することができる指フックがついている。2種類の指フックから選べて、通常の指フック（200-STN107シリーズ）と、指にピタッと合わせて伸縮できる指フック(200-STN108シリーズ)から選べる。
■開くだけでスタンドに早変わり
パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができる。外出先でスマホで動画を見たりする際など便利だ。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできる。
■これ1つでカード3枚収納
これ1つで財布いらず、カードを３枚収納することができる。スマホと一緒にカードを持っておくことで、必要な際にすぐにカードを取り出せる。また、付けたままでも邪魔にならない薄さだ。
■指フック付きMagSafe対応スマホスタンド「200-STN107BK」
■ITライフハック
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■これ1つでカード3枚収納
これ1つで財布いらず、カードを３枚収納することができる。スマホと一緒にカードを持っておくことで、必要な際にすぐにカードを取り出せる。また、付けたままでも邪魔にならない薄さだ。
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