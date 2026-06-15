「ミトマ、エンドウ、ミナミノという主力３人を怪我で欠いていたが…」難敵オランダにドローの日本に海外大手が注目「どの国にとっても厄介な存在になる」【Ｗ杯】
FIFAランキング18位の日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、同８位のオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
前半をスコアレスで終えたなか、後半に入って50分にフィルジル・ファン・ダイクのヘッド弾で先制点を献上。57分に中村敬斗が強烈なミドルシュートを突き刺してスコアを振り出しに戻す。
64分にはクリセンシオ・サマービルに鋭い左足シュートを決められるも、88分に鎌田大地が起死回生の同点弾。粘り強く勝点１を掴んだ。
攻撃のキーマンにもなりうる三笘薫と南野拓実が負傷などの影響でＷ杯出場を逃し、メンバー入りしていたキャプテンの遠藤航も、開幕直前に怪我で離脱。そうしたアクシデントに見舞われながらも、難敵オランダを相手にしぶとく戦った日本に、アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』は公式Ｘで次のように反応した。
「日本はミトマ、エンドウ、ミナミノという主力３人を怪我で欠いていたが、素晴らしいパフォーマンスを披露した。その事実を忘れてはならない。彼らはどの国にとっても厄介な存在になるだろう」
海外からも高く評価された森保ジャパン。次節は20日にチュニジアとエスタディオ・モンテレイで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
前半をスコアレスで終えたなか、後半に入って50分にフィルジル・ファン・ダイクのヘッド弾で先制点を献上。57分に中村敬斗が強烈なミドルシュートを突き刺してスコアを振り出しに戻す。
64分にはクリセンシオ・サマービルに鋭い左足シュートを決められるも、88分に鎌田大地が起死回生の同点弾。粘り強く勝点１を掴んだ。
攻撃のキーマンにもなりうる三笘薫と南野拓実が負傷などの影響でＷ杯出場を逃し、メンバー入りしていたキャプテンの遠藤航も、開幕直前に怪我で離脱。そうしたアクシデントに見舞われながらも、難敵オランダを相手にしぶとく戦った日本に、アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』は公式Ｘで次のように反応した。
「日本はミトマ、エンドウ、ミナミノという主力３人を怪我で欠いていたが、素晴らしいパフォーマンスを披露した。その事実を忘れてはならない。彼らはどの国にとっても厄介な存在になるだろう」
海外からも高く評価された森保ジャパン。次節は20日にチュニジアとエスタディオ・モンテレイで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF