元AKB48・横山由依、第1子妊娠を報告！ 夫は純烈メンバー・後上翔太「秋ごろの出産を予定」「体調と相談」
元AKB48でタレントの横山由依さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で純烈メンバー・後上翔太さんとの連名で妊娠を報告しました。
【画像】横山由依の妊娠報告
「秋ごろの出産を予定しております。体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづっています。さらに「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と思いを記し、末尾には「2026年6月15日」の日付と2人の署名を添えています。
ファンからは、「ご懐妊おめでとう御座います!お身体お大事になさってください」「由依さん、こんにちは そしてご懐妊おめでとうございます!」「まずはお身体最優先ですね」「無理せずゆっくり過ごしてね！」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】横山由依の妊娠報告
連名の文書で妊娠を報告横山さんは「皆様にご報告があります！」とつづり、後上さんとの連名による報告文画像を載せています。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告。
ファンからは、「ご懐妊おめでとう御座います!お身体お大事になさってください」「由依さん、こんにちは そしてご懐妊おめでとうございます!」「まずはお身体最優先ですね」「無理せずゆっくり過ごしてね！」などの声が寄せられました。
「翔ちゃん、おめでとうございます」後上さんも自身の公式Xで同じ報告文を投稿。こちらでも「翔ちゃん、おめでとうございます」「後上さんご夫婦の幸せで嬉しいお知らせ おめでとうございます」と祝福の声が寄せられています。2人の今後を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)