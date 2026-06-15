アストロスケールホールディングス<186A.T>はストップ安。前週末１２日取引終了後、２６年４月期連結決算を発表。売上高は５９億４０００万円（前の期比２．４倍）、最終損益は６６億９７００万円の赤字（前の期２１５億５１００万円の赤字）となった。既存プロジェクトの進行により、プロジェクト収益が大きく伸長。ＬＥＸＩ－Ｐ衛星製造コストの資産計上や円安に伴う金融収益も寄与した。



続く２７年４月期の売上高は７０億～９０億円（前期比１７．８～５１．５％増）、最終損益は１０６億円の赤字～９６億円の赤字（前期６６億９７００万円の赤字）を計画。配当予想は無配継続とした。増収基調が続く一方、損益面では引き続き赤字を計上する見通しが示され、目先は利益確定売りが先行する形となっている。



出所：MINKABU PRESS