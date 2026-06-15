　15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　260625　　　18.9　　　 78610
２. <1321> 野村日経平均　　 37836　　　27.5　　　 72810
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 21556　　 -20.3　　　　2638
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16706　　　 3.2　　　 93820
５. <1579> 日経ブル２　　　 16193　　　31.2　　　 849.7
６. <200A> 野村日半導　　　 13994　　 -19.5　　　　5770
７. <1398> ＳＭＤリート　　　9375　　 -18.1　　　1842.5
８. <1360> 日経ベア２　　　　9079　　 -43.4　　　　64.6
９. <1306> 野村東証指数　　　6604　　　13.3　　　 426.7
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　4982　　 -37.8　　　　4678
11. <1540> 純金信託　　　　　4553　　 -40.5　　　 20760
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　4008　　　 7.5　　　 72560
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3848　　 -46.1　　　　7245
14. <1615> 野村東証銀行　　　3707　　　48.5　　　 723.0
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　3474　　 -20.0　　　 976.2
16. <1330> 上場日経平均　　　2812　　 -19.7　　　 72860
17. <1489> 日経高配５０　　　2802　　 -42.5　　　　3288
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　2579　　 231.1　　　 79300
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2476　　　-4.3　　　　4850
20. <1358> 上場日経２倍　　　2467　　　21.9　　　150550
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　2367　　　34.1　　　　5288
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1973　　　20.8　　　　 107
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1864　　　64.7　　　　4831
24. <282A> ＧＸ半導１０　　　1765　　 106.2　　　　3049
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1318　　　-9.8　　　 72360
26. <1542> 純銀信託　　　　　1316　　　-5.4　　　 32970
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　1269　　　 1.3　　　 244.5
28. <2559> ＭＸ全世界株　　　1125　　 100.5　　　　2975
29. <2036> 金先物Ｗブル　　　1022　　　74.7　　　164900
30. <1624> 野村機械　　　　　 956　　5875.0　　　 89800
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 859　　 -31.6　　　 111.4
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 816　　　53.1　　　　2555
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 796　　 -49.2　　　1939.0
34. <221A> ＭＸ日半導体　　　 796　　 177.4　　　1507.5
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 738　　 -39.6　　　　4314
36. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 709　　　48.0　　　　1821
37. <1308> 上場東証指数　　　 691　　 -66.2　　　　4216
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 684　　　-9.3　　　 868.7
39. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 683　　 -20.7　　　 63610
40. <213A> 上場半導体株　　　 675　　　47.4　　　 533.4
41. <133A> ＧＸ超短米債　　　 627　　1293.3　　　　1085
42. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 570　　 -56.5　　　 416.9
43. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 568　　　22.7　　　　1123
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 534　　 172.4　　　　3455
45. <314A> ｉＳゴールド　　　 499　　 -56.6　　　 328.3
46. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 497　　-100.0　　　　4379
47. <1328> 野村金連動　　　　 478　　 -11.8　　　 16410
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 473　　 103.9　　　　2201
49. <1580> 日経ベア　　　　　 471　　　82.6　　　 761.1
50. <2039> 原油先物ベア　　　 456　　 198.0　　　　 544
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース