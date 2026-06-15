「防げたはず」「彼は明らかに右利きだ」オランダ主将ファン・ダイクが失点シーンを悔やむ。日本の戦いぶりにも言及「非常にコンパクト」「突破するのが難しかった」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、強豪オランダ代表は森保一監督が率いる日本代表と対戦。２−２で引き分けた。
序盤からボールを握ってゲームを進めたオランダはスコアレスで迎えた50分、セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクがヘディングシュートを決めて先制。しかしその７分後に中村敬斗に右足のシュートでネットを揺らされて同点とされる。
64分にはクリセンシオ・サマービルの鮮やかな一撃で再び勝ち越したが、89分、CKから鎌田大地のゴールで再び追いつかれて、２−２で引き分けた。
オランダメディア『De Telegraaf』によれば、先制点を決めた主将のファン・ダイクは、中村にゴールを許したシーンを「防げたはずのゴールだったと思う。彼は明らかに右利きだ。外側に追いやらなければならない。あんなに早く同点に追いつかれてはいけない。これは我々の責任だ」と悔やむ。
２失点目の場面についても「セットプレーから失点してしまったのが悔しい。それまではうまく守備を固めていたと思うが、セットプレーやカウンターアタックから危険な状況になることもある」と嘆いた。
また森保ジャパンの戦いぶりにも言及。次のように述べている。
「終盤の失点は、日本のような強豪チームと対戦したのだから仕方ない。彼らは非常にコンパクトな守備を敷いていた。突破するのが難しかった。我々は少し後退しすぎたと思う」
土壇場で勝利を逃したオランダは次戦、20日にスウェーデン代表と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
序盤からボールを握ってゲームを進めたオランダはスコアレスで迎えた50分、セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクがヘディングシュートを決めて先制。しかしその７分後に中村敬斗に右足のシュートでネットを揺らされて同点とされる。
オランダメディア『De Telegraaf』によれば、先制点を決めた主将のファン・ダイクは、中村にゴールを許したシーンを「防げたはずのゴールだったと思う。彼は明らかに右利きだ。外側に追いやらなければならない。あんなに早く同点に追いつかれてはいけない。これは我々の責任だ」と悔やむ。
２失点目の場面についても「セットプレーから失点してしまったのが悔しい。それまではうまく守備を固めていたと思うが、セットプレーやカウンターアタックから危険な状況になることもある」と嘆いた。
また森保ジャパンの戦いぶりにも言及。次のように述べている。
「終盤の失点は、日本のような強豪チームと対戦したのだから仕方ない。彼らは非常にコンパクトな守備を敷いていた。突破するのが難しかった。我々は少し後退しすぎたと思う」
土壇場で勝利を逃したオランダは次戦、20日にスウェーデン代表と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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