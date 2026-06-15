「防げたはず」「彼は明らかに右利きだ」オランダ主将ファン・ダイクが失点シーンを悔やむ。日本の戦いぶりにも言及「非常にコンパクト」「突破するのが難しかった」【W杯】

「防げたはず」「彼は明らかに右利きだ」オランダ主将ファン・ダイクが失点シーンを悔やむ。日本の戦いぶりにも言及「非常にコンパクト」「突破するのが難しかった」【W杯】