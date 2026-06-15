吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組でオランダと2−2で引き分けた日本を称賛した。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追い付いた。

良ちゃんは「素晴らしい引き分け！ オランダに先制されて普通に追いつく時代が来ましたか… 歴代最強」と称賛。

その上で生中継したNHKとスポーツ配信サービスDAZNの解説陣を比較。NHKは3大会連続でワールドカップに出場した本田圭佑氏、元日本代表の柿谷曜一朗氏、海外サッカー通の元Jリーガー林陵平氏が担当。DAZNは元日本代表の内田篤人らが務めた。

良ちゃんは「DAZNっぽい自由で破天荒な解説のNHK解説のケイスケ・ホンダとNHKっぽい好青年で丁寧なDAZN解説の内田篤人。日本は面白い！」とつづった。