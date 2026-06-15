１２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３５３ドル高 スペースＸ好スタートで心理上向く １２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３５３ドル高 スペースＸ好スタートで心理上向く

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１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３５３．５１ドル高の５万１２０２．２６ドルと続伸した。米国とイランが戦闘終結に向けて合意するとの期待感が高まった。この日上場したスペースＸ＜SPCX＞が公開価格を上回る初値を形成し、その後も水準を切り上げるなど好スタートとなったことも、投資家心理を上向かせた。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が堅調推移。コヒレント＜COHR＞やアルベマール＜ALB＞が大幅高となった。半面、ナイキ＜NKE＞やボーイング＜BA＞、イーライ・リリー＜LLY＞が値を下げ、カーバナ＜CVNA＞やレナー＜LEN＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は７９．１８ポイント高の２万５８８８．８４と続伸した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞が買われ、アーム・ホールディングス＜ARM＞やロク＜ROKU＞が急伸した。一方、アップル＜AAPL＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。アドビ＜ADBE＞が株価水準を切り下げた。



出所：MINKABU PRESS