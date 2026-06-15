日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2803（+27.5 +0.99%）
ホンダ 1412（+1 +0.07%）
三菱ＵＦＪ 3230（+68 +2.15%）
みずほＦＧ 7755（+192 +2.54%）
三井住友ＦＧ 6516（+110 +1.72%）
東京海上 7417（+92 +1.26%）
ＮＴＴ 148（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2775（+6 +0.22%）
ソフトバンク 214（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 1886（+9.5 +0.51%）
三菱商 4726（+43 +0.92%）
三井物 4839（-47 -0.96%）
武田 5098（+16 +0.31%）
第一三共 2531（+30.5 +1.22%）
信越化 7248（+60 +0.83%）
日立 4733（+76 +1.63%）
ソニーＧ 3289（-3 -0.09%）
三菱電 5614（+69 +1.24%）
ダイキン 23120（+90 +0.39%）
三菱重 3555（+15 +0.42%）
村田製 8758（+202 +2.36%）
東エレク 69744（+1744 +2.56%）
ＨＯＹＡ 26732（+312 +1.18%）
ＪＴ 6210（+33 +0.53%）
セブン＆アイ 1955（+9 +0.46%）
ファストリ 81336（+806 +1.00%）
リクルート 10895（+105 +0.97%）
任天堂 7165（-9 -0.13%）
ソフトバンクＧ 7021（+549 +8.48%）
キーエンス（普通株） 73281（+661 +0.91%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2803（+27.5 +0.99%）
ホンダ 1412（+1 +0.07%）
三菱ＵＦＪ 3230（+68 +2.15%）
みずほＦＧ 7755（+192 +2.54%）
三井住友ＦＧ 6516（+110 +1.72%）
東京海上 7417（+92 +1.26%）
ＮＴＴ 148（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2775（+6 +0.22%）
ソフトバンク 214（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 1886（+9.5 +0.51%）
三菱商 4726（+43 +0.92%）
三井物 4839（-47 -0.96%）
武田 5098（+16 +0.31%）
第一三共 2531（+30.5 +1.22%）
信越化 7248（+60 +0.83%）
日立 4733（+76 +1.63%）
ソニーＧ 3289（-3 -0.09%）
三菱電 5614（+69 +1.24%）
ダイキン 23120（+90 +0.39%）
三菱重 3555（+15 +0.42%）
村田製 8758（+202 +2.36%）
東エレク 69744（+1744 +2.56%）
ＨＯＹＡ 26732（+312 +1.18%）
ＪＴ 6210（+33 +0.53%）
セブン＆アイ 1955（+9 +0.46%）
ファストリ 81336（+806 +1.00%）
リクルート 10895（+105 +0.97%）
任天堂 7165（-9 -0.13%）
ソフトバンクＧ 7021（+549 +8.48%）
キーエンス（普通株） 73281（+661 +0.91%）