日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2803（+27.5　+0.99%）
ホンダ　1412（+1　+0.07%）
三菱ＵＦＪ　3230（+68　+2.15%）
みずほＦＧ　7755（+192　+2.54%）
三井住友ＦＧ　6516（+110　+1.72%）
東京海上　7417（+92　+1.26%）
ＮＴＴ　148（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2775（+6　+0.22%）
ソフトバンク　214（+0.5　+0.23%）
伊藤忠　1886（+9.5　+0.51%）
三菱商　4726（+43　+0.92%）
三井物　4839（-47　-0.96%）
武田　5098（+16　+0.31%）
第一三共　2531（+30.5　+1.22%）
信越化　7248（+60　+0.83%）
日立　4733（+76　+1.63%）
ソニーＧ　3289（-3　-0.09%）
三菱電　5614（+69　+1.24%）
ダイキン　23120（+90　+0.39%）
三菱重　3555（+15　+0.42%）
村田製　8758（+202　+2.36%）
東エレク　69744（+1744　+2.56%）
ＨＯＹＡ　26732（+312　+1.18%）
ＪＴ　6210（+33　+0.53%）
セブン＆アイ　1955（+9　+0.46%）
ファストリ　81336（+806　+1.00%）
リクルート　10895（+105　+0.97%）
任天堂　7165（-9　-0.13%）
ソフトバンクＧ　7021（+549　+8.48%）
キーエンス（普通株）　73281（+661　+0.91%）