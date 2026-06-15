頭のいい人は「絵心がある」。じゃあ、それを鍛える“とっておきの方法”とは？

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

頭のいい人は「絵心がある」

「頭のいい人って、説明がうまいよな」

そう感じることがあります。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』を読むと、その正体は単なる語彙力ではないことがわかります。

本当に頭のいい人は、「言葉をイメージに変換する力」を持っているのです。

イラストレーターでも、「何を描けばいいかわからない」

本書では、まずこんな話が語られています。

「職業はイラストレーターです」と言うと、何でも描けるんだと思われがちです。

「クジラの絵を描いて！」と言えば、サラッと描けるのだろうと。

ハッキリ言います。それはめちゃくちゃ難しい。

いや、もちろん、私は、そんな職業イメージに応えられるようになりたいと心では思っています。

そのために、以前やってみた練習があります。

それが、『絵しりとり』です。

リンゴ、ゴリラ、ラッパ……と、しりとりで出てくる言葉をすべて絵にしていきます。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

言葉を聞いて、即座に「絵」へ変換する。

つまり、「言葉をイメージとして理解できているか」を試しているのです。

「イメージできない言葉」を大量に使う

本書では、さらにこう続きます。

ところが、やってみるとすぐに問題が発覚します。

しりとり自体は簡単で、言葉はサクサク出てきます。

でも、「何を描けばその言葉を表現したことになるか」がわからないことがあるのです。

パンダ、ダチョウ、ウサギ……。これらの言葉は、みなさんも何かしら頭の中にイメージが浮かぶのではないでしょうか。

でも、「ウサギ」の次に「技術」という言葉が出てきたらどうでしょうか？

何を描けば「技術」のイラストになるのか。

職人の技術、サッカープレイヤーの技術、ビジネスパーソンの交渉の技術……。

どれを描いても、なんだか不十分な感じがしてしまいます。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

人は、「技術」という言葉を普通に使っています。

ですが、その実態をイメージしようとすると急に止まる。

つまり、多くの人は、「イメージできていない言葉」を大量に使っているのです。

これは仕事でも同じです。

「戦略」「カルチャー」「価値」「成長」…。こういう言葉も、実際には人によって頭の中の絵が違う。

だから、すれ違いが起きるのです。

理解の浅さを暴き出す

本書では、最後にこう語られています。

絵しりとりが教えてくれるのは、言葉には「パッとイメージが浮かばない言葉」があるということです。

「技術」のほかにも、「無」「自由」「経済」などがあります。

どんなふうに描いたらそれを描いたことになるのか、まったくわかりません。

言葉でのしりとりはサクサク進むのに、絵しりとりは止まりがちになる。

つまり、私たちはパッとイメージできない言葉を普段からたくさん使っているのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、とても怖い話です。

なぜなら、人は「言葉を知っている」と、「理解している」と勘違いするからです。

ですが、本当に理解しているなら、絵にできるはずなのです。

つまり、「絵しりとり」は、知識量ではなく、「理解の深さ」を暴き出すゲームなのです。

頭のいい人は、「言葉を映像化している」

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「頭のよさ」の正体を教えてくれます。

それは、難しい単語を知っていることではありません。

言葉を、頭の中で具体的な風景へ変換できること。

だから頭のいい人は、説明が具体的で、イメージしやすく、誤解が少ない。

つまり、「絵心」があるのです。

そして、その力を鍛える方法が、「絵しりとり」。

これは単なる遊びではありません。

「自分は、本当にその言葉を理解しているのか？」を確かめる、とても強力なトレーニングなのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。