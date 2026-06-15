「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

２番人気のメイショウタバルが史上３頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は先週の安田記念に続き２週連続のＧ１制覇。登録している凱旋門賞（１０月４日、仏パリロンシャン）に向け、“タバル＆ユタカ”の最強コンビにとっては弾みになる勝利となった。２着には１番人気のクロワデュノール、３着にはダノンデサイルが入った。

わずかに届かなかった。１番人気のクロワデュノールは首差及ばず２着。道中はメイショウタバルの真後ろで徹底マークしたが、しぶとく粘る勝ち馬を最後までかわせず、史上初となる春の古馬３冠は夢と消えた。

泥まみれの顔をぬぐった北村友が肩を落とす。「直線に向いた時はすごく反応してくれましたし、とらえられる手応えでしたが、勝った馬もしぶとかった。かわせなかったのは残念です」。豪雨に見舞われたが、道悪のフランス重賞を制したほど。勝ち馬と同様にこちらも適性があるはずだったが、馬場に少し脚を取られたという。「４角で内の悪い所を通った時にバランスが乱れた。バランス良く走れていればというのはあります。ただ、勝ったタバルがしぶとかった」と悔しさをにじませながらも、相手をたたえた。

天皇賞・春で長丁場を走り切ったあとの春Ｇ１・３戦目。どの馬も成し遂げたことのないトリプルクラウン達成は想像以上に厳しかった。斉藤崇師も「勝ったと思ったんですけどね。残念です。武騎手にうまく立ち回られたのかなと思います。馬はいい内容で走れていた。春３走目で調整も難しいなか、よく頑張ってくれました。また秋ですね」と愛馬をねぎらい、前を向いた。