＜速報＞石川遼は3打差2位で後半へ 杉浦悠太は「67」でホールアウト/米国下部ツアー
＜オキュネットクラシック 最終日◇14日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は最終ラウンドが進行している。
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2位タイでこの日を迎えた石川遼が、前半9ホールを終えた。2つスコアを伸ばし、トータル11アンダー・2位タイで後半に突入している。杉浦悠太は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル6アンダーでホールアウト。18位タイにつけている。ザック・フィッシャー（米国）がトータル14アンダーで単独首位をキープしている。1打差2位タイに石川、ベン・カー（米国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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