SixTONES、ギネス世界記録™認定 ベストアルバムリリース時のテレビ・ラジオ出演回数で世界一に
【モデルプレス＝2026/06/15】SixTONESが6月14日、「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1か月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）においてギネス世界記録™として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日）
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全50公演を駆け抜けたSixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」最終公演（沖縄サントリーアリーナ）のMC内でSixTONESメンバーへギネス世界記録™認定がサプライズ発表されると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、メンバーには認定証が贈呈された。
本記録は、デビュー”6”周年を記念しリリースしたベストアルバム「MILESixTONES-Best Tracks-」（2026年1月21日発売）のプロモーションとして行われた全国47都道府県をメンバーが行脚したリリースキャンペーン「参る！SixTONES」、デビュー”6”周年記念日（2026年1月22日）に行った多数のテレビ・ラジオ生出演を含め音楽番組・バラエティ番組等、SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出を展開し、達成となった。
今週6月17日よりこれまでのクリエイティブを保管した倉庫見学会「SixTONES STock」を東京・大阪にて開催
（東京：Ginza Sony Park 6月17日-8月23日／大阪：ATCギャラリー10月21日-12月27日※休園日あり）また今秋には初のスタジアムツアー SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」（味の素スタジアム 9月19、20日／ヤンマースタジアム長居 11月7、8日／日産スタジアム 11月21、22日）も決定しており、アニバーサリーイヤーを最高の熱量で駆け抜けていく。（modelpress編集部）
記録名：「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1か月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）
認定日：2026年6月12日
記録数値：230回 （2026年1月1日〜1月31日）
認定機関：Guinness World Records
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◆SixTONES、ギネス世界記録™認定
全50公演を駆け抜けたSixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」最終公演（沖縄サントリーアリーナ）のMC内でSixTONESメンバーへギネス世界記録™認定がサプライズ発表されると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、メンバーには認定証が贈呈された。
本記録は、デビュー”6”周年を記念しリリースしたベストアルバム「MILESixTONES-Best Tracks-」（2026年1月21日発売）のプロモーションとして行われた全国47都道府県をメンバーが行脚したリリースキャンペーン「参る！SixTONES」、デビュー”6”周年記念日（2026年1月22日）に行った多数のテレビ・ラジオ生出演を含め音楽番組・バラエティ番組等、SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出を展開し、達成となった。
今週6月17日よりこれまでのクリエイティブを保管した倉庫見学会「SixTONES STock」を東京・大阪にて開催
（東京：Ginza Sony Park 6月17日-8月23日／大阪：ATCギャラリー10月21日-12月27日※休園日あり）また今秋には初のスタジアムツアー SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」（味の素スタジアム 9月19、20日／ヤンマースタジアム長居 11月7、8日／日産スタジアム 11月21、22日）も決定しており、アニバーサリーイヤーを最高の熱量で駆け抜けていく。（modelpress編集部）
◆ギネス世界記録™認定内容
記録名：「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1か月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）
認定日：2026年6月12日
記録数値：230回 （2026年1月1日〜1月31日）
認定機関：Guinness World Records
【Not Sponsored 記事】