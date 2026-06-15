「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

阪神がサヨナラ負けで２カード連続の負け越しとなった。２−２の延長十回、５番手のドリスが２死一、三塁で山中に左中間を破るサヨナラ打を浴びた。打線は三回に佐藤輝の左犠飛で先制。１−１の五回には森下の左翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功した。先発・西勇は４回５安打１失点。七回に３連投となる３番手・木下が１死三塁とされると、若月のゴロで二塁手・中野が本塁へ送球したが、間に合わず（記録は野選）同点に追いつかれた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

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−好機を作りながらあと一本が出なかった。

「前半、西もフライアウトが多かった。相手投手も中４日でしたから、しのぎあいになっていきましたけど、いいリズムで継投に入れたと思いますけどね」

−西勇は四回で降板。

「内容等々はありますけど、４回１失点できたと。四回の時点で次の投手にいくと、工藤から入っていくというのは決めていました。正面のライナーとかありながら、粘り強く投げてくれたと思います」

−木下は３連投。やってくれる信頼があった。

「工藤とか木下は２年目ですが、できるだけ早い段階できっかけを、交流戦で得ることができました。ファームに長くいると、なかなか１軍デビューした時には緊張感が高すぎて、壁も高くなっている。まだ今からですが、早い段階できっかけというのは、どの選手にも必要。それが今後の成長につながると思いますから、また頑張ってほしいと思いますね」