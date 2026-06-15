【W杯2026】本田圭佑、日本初戦で解説 期待の声にも「僕はあんま目立たんように…」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。解説を務める本田圭佑が、同日放送のNHK総合『日本VSオランダ』に出演し、自身のスタンスについて語った。
【画像】サッカーW杯 日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィール
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。
本田は前回のカタール大会で、ABEMAの解説者として注目を集めたが、この日の放送では「僕はあんま目立たんようにしようかなと思っているんけど。選手たちに思う存分目立ってもらって、僕は…解説って言っていいのかわからないですけど、みなさんに面白がってもらえるように…と思っています」と呼びかけていた。
【画像】サッカーW杯 日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィール
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。
本田は前回のカタール大会で、ABEMAの解説者として注目を集めたが、この日の放送では「僕はあんま目立たんようにしようかなと思っているんけど。選手たちに思う存分目立ってもらって、僕は…解説って言っていいのかわからないですけど、みなさんに面白がってもらえるように…と思っています」と呼びかけていた。