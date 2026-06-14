西武１−０巨人（交流戦＝１４日）――西武が交流戦全カードで勝ち越した。

五回に石井のソロで先制し、継投で１点を守り切った。ワイナンスが七回途中無失点で２勝目。巨人は終盤の好機を生かせず。

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ヤクルト４−０ソフトバンク（交流戦＝１４日）――ヤクルトが快勝した。松下歩叶（法大）が先制打を含む３打点を挙げ、奥川がレギュラーシーズンでプロ初の完封勝利。ソフトバンクは交流戦初のカード負け越し。

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ロッテ６−４ＤｅＮＡ（交流戦＝１４日）――ロッテが４本塁打で競り勝った。五回に上田のソロなどで３点を奪い、七回には佐藤とソトのソロ２本で突き放した。ＤｅＮＡは交流戦全カードで負け越した。

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中日９−５日本ハム（交流戦＝１４日）――中日が打ち勝ち、連敗を３で止めた。七回、細川と石川昂の２者連続本塁打で３点を奪って勝ち越した。日本ハムは六回の２本塁打も実らず、連勝が９で止まった。

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広島３−０楽天（交流戦＝１４日）――広島が２試合連続の零封勝ち。一回に大盛のソロで先行し、二回と八回に犠飛で加点した。岡本は７回２安打無失点の好投。楽天は３カード連続の負け越し。

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オリックス３−２阪神（交流戦＝１４日）――オリックスが延長十回、山中の適時打でサヨナラ勝ちし、交流戦勝ち越しを決めた。吉田が２年ぶりの白星。阪神は終盤の好機を生かせず２カード連続で負け越し。