世界的人気を誇る日本人女子レスラーがプライベートの様子をSNSに大量投稿。現在は一時的に離脱中の身ながら、リングで見せる姿とは正反対のギャップでファンを楽しませている。

【映像】思わず本人の笑い声も漏れる…愛犬が披露した“特技”

WWEスーパースターのアスカが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新しく買い始めた愛犬が見事な“特技”を披露する動画を公開した。

アスカは今年5月より、米マット最高峰であるWWEの戦線から一時離脱している。それでも、リング外から世界中のファンを退屈させることなく、公式YouTubeチャンネルや各SNSを通じたプライベートな発信を精力的に継続。6月3日には“Big Body Boss”と名付けられたトイプードルの子犬を迎え入れたことを報告しており、今回の動画でも新たなパートナーへの溺愛っぷりが見て取れる。

動画では、“Big Body Boss”が彼女に促されながら二本足で立ち上がりトコトコ足踏みをしている。その様子を見て「あはっ！最長記録！」と画面外から声が漏れる姿は、先日までの“極悪ヒール”だったリング上での姿とはまるで別人だ。

ギャップに溢れるこの投稿に対し、ファンからは「可愛すぎる」「このワンちゃんはお母さんのようにステップを踏めるようになろうとしている！」「前足がちょこちょこしてるのがカワイイ」「あんよがじょ〜ず」「私たちの代わりにいーっぱい愛情とご褒美をあげて！」などとコメントが寄せられていた。

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