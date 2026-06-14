【4コマ19話】義祖母の介護を拒否する義母2-1fix

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世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？

第2話　ふたりの確執



【編集部コメント】

義祖母・チヨコさんは明るく社交的で、華やかな生活が大好きな人だそうです。かなりの見栄っ張りで、浪費家でもあったのだとか。いっぽうの義母・ミサコさんは、真面目でしっかり者。あまり着飾ったり、遊び歩いたりすることもせず、日々の生活をきちんと整えたいと考えるタイプだったそうです。家庭的で素敵なミサコさんですが、チヨコさんとは価値観の違いもあって、昔から「地味でつまらない嫁」といつも悪態をつかれていたそうです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙