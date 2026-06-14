【義母を捨てる】結婚後、すぐ同居＆嫁いびり開始…人生を謳歌してきた義祖母＜第2話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第2話 ふたりの確執
【編集部コメント】
義祖母・チヨコさんは明るく社交的で、華やかな生活が大好きな人だそうです。かなりの見栄っ張りで、浪費家でもあったのだとか。いっぽうの義母・ミサコさんは、真面目でしっかり者。あまり着飾ったり、遊び歩いたりすることもせず、日々の生活をきちんと整えたいと考えるタイプだったそうです。家庭的で素敵なミサコさんですが、チヨコさんとは価値観の違いもあって、昔から「地味でつまらない嫁」といつも悪態をつかれていたそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
義祖母・チヨコさんは明るく社交的で、華やかな生活が大好きな人だそうです。かなりの見栄っ張りで、浪費家でもあったのだとか。いっぽうの義母・ミサコさんは、真面目でしっかり者。あまり着飾ったり、遊び歩いたりすることもせず、日々の生活をきちんと整えたいと考えるタイプだったそうです。家庭的で素敵なミサコさんですが、チヨコさんとは価値観の違いもあって、昔から「地味でつまらない嫁」といつも悪態をつかれていたそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙