【神奈川県で泊まってよかった】心からのリフレッシュが叶う洗練された大人の隠れ家。水のテラスと心地よいおもてなしに浸る「強羅 佳ら久」
富山県在住・33歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「強羅 佳ら久」です。※以下の情報は2026年6月13日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼全室に完備された贅沢な客室露天風呂
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が完備されており、好きな時に好きなだけ名湯を楽しめるのが最高でした。テラスからの景色も非常に開放的で、日常の喧騒を忘れて心からリフレッシュすることができました」
客室はすべて、プライベート感に満ちた独自のこだわりが息づく上質なプライベート空間です。チェックイン後は、お部屋に備えられた温泉露天風呂で誰にも邪魔されない至福の時間を満喫できます。強羅の豊かな自然の息吹を感じながら、いつでも好きな時に名湯を満揮できるのが大きな魅力です。目の前に広がる美しい開放的な景色を眺めながら、日頃の疲れをゆっくりと解きほぐせます。
▼空と山々が一体になる圧倒的な展望露天風呂
●回答者コメント
「展望露天風呂は、空と山々が一体になったような圧倒的な開放感があり感動しました。特に夕暮れ時のグラデーションは美しく、時間を忘れて長湯をしてしまうほどの贅沢な体験でした」
お部屋の温泉で寛いだ後は、館内に2つある最上階の展望露天風呂「蒼海」と「明星」へ足を運んでみてください。遮るもののない広大な空と、箱根の壮大な山々が目の前に広がるダイナミックなロケーションが広がっています。特に夕暮れ時は、空の色が美しく移り変わる情緒溢れるグラデーションを眺める特別なひとときです。雄大な自然の美しさに包まれる、まさに贅沢を極めた湯浴みを体験できます。
▼地元の旬を五感で味わう極上の食事
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、地元の旬の食材を活かした繊細な盛り付けの料理に満足しました。一品ずつ丁寧に説明してくださる接客も心地よく、お酒とのペアリングも存分に楽しむことがことができます」
温泉のあとは、旅の大きな楽しみである夕食の時間です。ダイニングでは、地元の旬の食材を使用した繊細で美しい料理が提供されます。熟練の料理人が手掛ける料理の数々は、目と舌の両方で楽しめるクオリティの高さが自慢です。心地よい丁寧なおもてなしに包まれながら、選び抜かれたお酒とのペアリングを心ゆくまで堪能できます。
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8
交通手段：箱根登山鉄道強羅駅から徒歩3分
▼料金
大人1名：4万4000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)
「強羅 佳ら久」は全室温泉露天風呂完備の贅沢宿富山県在住・33歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「強羅 佳ら久」でした。・宿泊した部屋：デラックスルーム
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が完備されており、好きな時に好きなだけ名湯を楽しめるのが最高でした。テラスからの景色も非常に開放的で、日常の喧騒を忘れて心からリフレッシュすることができました」
客室はすべて、プライベート感に満ちた独自のこだわりが息づく上質なプライベート空間です。チェックイン後は、お部屋に備えられた温泉露天風呂で誰にも邪魔されない至福の時間を満喫できます。強羅の豊かな自然の息吹を感じながら、いつでも好きな時に名湯を満揮できるのが大きな魅力です。目の前に広がる美しい開放的な景色を眺めながら、日頃の疲れをゆっくりと解きほぐせます。
▼空と山々が一体になる圧倒的な展望露天風呂
●回答者コメント
「展望露天風呂は、空と山々が一体になったような圧倒的な開放感があり感動しました。特に夕暮れ時のグラデーションは美しく、時間を忘れて長湯をしてしまうほどの贅沢な体験でした」
お部屋の温泉で寛いだ後は、館内に2つある最上階の展望露天風呂「蒼海」と「明星」へ足を運んでみてください。遮るもののない広大な空と、箱根の壮大な山々が目の前に広がるダイナミックなロケーションが広がっています。特に夕暮れ時は、空の色が美しく移り変わる情緒溢れるグラデーションを眺める特別なひとときです。雄大な自然の美しさに包まれる、まさに贅沢を極めた湯浴みを体験できます。
▼地元の旬を五感で味わう極上の食事
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、地元の旬の食材を活かした繊細な盛り付けの料理に満足しました。一品ずつ丁寧に説明してくださる接客も心地よく、お酒とのペアリングも存分に楽しむことがことができます」
温泉のあとは、旅の大きな楽しみである夕食の時間です。ダイニングでは、地元の旬の食材を使用した繊細で美しい料理が提供されます。熟練の料理人が手掛ける料理の数々は、目と舌の両方で楽しめるクオリティの高さが自慢です。心地よい丁寧なおもてなしに包まれながら、選び抜かれたお酒とのペアリングを心ゆくまで堪能できます。
詳細情報▼アクセス
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8
交通手段：箱根登山鉄道強羅駅から徒歩3分
▼料金
大人1名：4万4000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)