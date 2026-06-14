2児の母・青木裕子「モリモリ焼きそば」弁当公開「おにぎりも入っててボリューム満点」「お肉が大きくて嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの青木裕子が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「どれから食べるのか迷う」焼きそば・おにぎり・おかず詰まった弁当
青木は「お弁当 モリモリ焼きそば！」とコメントを添え、ボリューム満点な手作り弁当を公開。青のりをふりかけた具沢山の焼きそばをメインに、玉子焼き、ピーマンや大根を使った2種類の副菜、一口サイズのおにぎり2つが彩り良く詰められている。
この投稿に、ファンからは「おにぎりも入っててボリューム満点」「焼きそばのお肉が大きくて嬉しい」「彩りが綺麗」「めちゃ美味しそう」「どれから食べるのか迷う」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「どれから食べるのか迷う」焼きそば・おにぎり・おかず詰まった弁当
◆青木裕子、モリモリ焼きそば弁当公開
青木は「お弁当 モリモリ焼きそば！」とコメントを添え、ボリューム満点な手作り弁当を公開。青のりをふりかけた具沢山の焼きそばをメインに、玉子焼き、ピーマンや大根を使った2種類の副菜、一口サイズのおにぎり2つが彩り良く詰められている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おにぎりも入っててボリューム満点」「焼きそばのお肉が大きくて嬉しい」「彩りが綺麗」「めちゃ美味しそう」「どれから食べるのか迷う」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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