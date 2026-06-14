演歌歌手の杜このみが13日、自身のインスタグラムを更新。夫で大相撲・小結の高安との仲睦まじい2ショットを公開した。杜は2020年に高安と結婚。21年2月に長女、22年8月に長男を出産している。



【写真】エッフェル塔をバックにピタッとくっついて幸せ2ショット

「Bonjour！」と書き出し、「実は…パリに来ています」と報告。「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました 本当にありがたいです」と感謝し、「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」とつづった。



続けて「昨日は文化交流会で阿波踊りと、琴櫻関、玉鷲関、夫の3人で行われたトークショーを見学しました」と明かし、「日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい！！と思いました」と自身のフランス公演を思い描いた。



また、「エッフェル塔、凱旋門 そして、念願のオペラ・ガルニエは圧巻の美しさでした‼︎」と記し、エッフェル塔をバックに高安と寄り添う写真などを添えた。



フォロワーからは「ぜひ楽しんできてください」「ご夫婦でパリ最高ですね」「お幸せそうで何よりです」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）