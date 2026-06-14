◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、史上3頭目の快挙。鞍上の武豊は、先週の安田記念に続く2週連続G1制覇。レース後には凱旋門賞へ参戦表明した。

ゲリラ豪雨で連覇を引き寄せた。横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝塚記念オリジナルの生ファンファーレがなくなる状況下でも、関係なかった。

スタートすると2番手で追走。4角で逃げていたコスモキュランダに並びかけると、直線でかわして先頭に立った。後続のクロワデュノールを抑えて連覇達成となった。

レース後に武豊は「天国から松本会長が降らせてくれたのかなと思った」と天国からレースを見守っていた「メイショウ」のオーナーであった松本好雄さんに感謝した。

そして「胸を張ってフランスに行けると思う」と凱旋門賞へ参戦表明した。

ネットでは「武豊」がトレンド入り。「さすがレジェンド！」「日本競馬の忘れ物を取りに行く」「天候まで操れるレジェンド」「マジでかっけぇ！」「別格だな！」などの声があがった。