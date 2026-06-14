京都府京田辺市出身でモデル、俳優の大倉士門さん（33）の等身大パネルが、市役所2階の市民ロビーに登場した。同市初のPR大使就任から1周年を記念し、市が感謝の気持ちを込めて設置した。



【写真】京田辺市PR大使の就任式で市長から任命書を受け取る大倉士門さん

大倉さんは市内の大住小、大住中から南陽高（木津川市）を卒業。上京して読者モデルから活躍の場を広げた。昨年4月にPR大使に任命されると、市内のイベントにも積極的に参加。「タナクロフェスタ」や田辺署の一日署長、「いす−1GP（グランプリ）」などで会場を盛り上げた。2022年、「みちょぱ」の愛称で親しまれる池田美優さん（27）との結婚を発表した。



交流サイト（SNS）やテレビ番組で発信するだけでなく、地元に足を運んで住民らと気さくに触れ合う大倉さんの姿を形にしようと、市が等身大パネルを企画。職員が廃材を活用して手作りした。高さ175センチで「PR大使就任1周年」と記したたすきを掛けた。



市は「大倉さんは京田辺市の顔として世代を超えて親しまれている。パネルと一緒に写真を撮り『＃京田辺市 PR大使』を添えてSNSなどでシェアしてほしい」としている。



（まいどなニュース／京都新聞）