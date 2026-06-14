「まじでカッコよすぎやろ」米国入りしたDRコンゴ代表の“ド迫力ヒョウ柄スーツ”姿が大反響「空港がランウェイに？」「めっちゃ可愛いんですけど！」
現地６月12日、北中米ワールドカップに出場するＤＲコンゴ（コンゴ共和国）代表チームがついにアメリカ入りを果たした。母国でのエボラ出血熱流行を受けて、アメリカ政府から入国前の21日間隔離措置を言い渡され、かなり遅れての入国となったのだ。
そんななか、米ヒューストンの空港に降り立った選手・スタッフ陣の出で立ちが注目を集めた。全員お揃いで着飾ったド迫力のスーツ姿で、ブラックをベースに肩から胸にかけてヒョウ柄があしらわれた斬新なデザイン。胸には真珠のボールを掴むヒョウのピンバッジが装着され、手に持つ大きなバックも全面ヒョウ柄というこだわりぶりだ。代表チームの愛称は「ザ・レオパーズ（ヒョウ）」で、ユニホームのエンブレムにも同国を代表するヒョウが描かれている。今回のデザインは同国のファッショカルチャーを象徴する「サップ」も反映されているという。
欧米のメディアが続々と取り上げて画像や映像が拡散すると、日本のファンもSNS上で反応。「コンゴ、まじでカッコよすぎやろ！」「イケ過ぎてて大優勝」「着こなす肉体ありきのデザイン」「バッグが凄いオシャレ」「めっちゃ可愛いんですけど！」「胸のピンまでレオパード」「空港がランウェイに？」「規格外のファッション」などなど、小さくない反響を呼んでいる。
大陸間プレーオフでジャマイカを下して“48番目の切符”をゲットし、悲願のワールドカップ初出場を決めたDRコンゴ代表。グループリーグではＫ組でポルトガル、コロンビア、ウズベキスタンと同居し、現地18日にポルトガル代表との歴史的初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】DRコンゴ代表チームがお披露目した“ド迫力ヒョウ柄スーツ”姿をチェック！
そんななか、米ヒューストンの空港に降り立った選手・スタッフ陣の出で立ちが注目を集めた。全員お揃いで着飾ったド迫力のスーツ姿で、ブラックをベースに肩から胸にかけてヒョウ柄があしらわれた斬新なデザイン。胸には真珠のボールを掴むヒョウのピンバッジが装着され、手に持つ大きなバックも全面ヒョウ柄というこだわりぶりだ。代表チームの愛称は「ザ・レオパーズ（ヒョウ）」で、ユニホームのエンブレムにも同国を代表するヒョウが描かれている。今回のデザインは同国のファッショカルチャーを象徴する「サップ」も反映されているという。
欧米のメディアが続々と取り上げて画像や映像が拡散すると、日本のファンもSNS上で反応。「コンゴ、まじでカッコよすぎやろ！」「イケ過ぎてて大優勝」「着こなす肉体ありきのデザイン」「バッグが凄いオシャレ」「めっちゃ可愛いんですけど！」「胸のピンまでレオパード」「空港がランウェイに？」「規格外のファッション」などなど、小さくない反響を呼んでいる。
大陸間プレーオフでジャマイカを下して“48番目の切符”をゲットし、悲願のワールドカップ初出場を決めたDRコンゴ代表。グループリーグではＫ組でポルトガル、コロンビア、ウズベキスタンと同居し、現地18日にポルトガル代表との歴史的初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】DRコンゴ代表チームがお披露目した“ド迫力ヒョウ柄スーツ”姿をチェック！