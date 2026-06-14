◇W杯北中米大会1次リーグD組 トルコ0ー2オーストラリア（2026年6月13日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグD組でトルコ（FIFAランク22位）がBCプレース・バンクーバーでオーストラリア（同27位）と対戦。前半に先制を許すと、後半にも2点目を失って24年ぶりW杯は黒星発進となった。

欧州プレーオフを勝ち抜いて02年日韓大会以来、24年ぶりの本大会出場となったトルコ。レアル・マドリードの主軸に成長したアルダ・ギュレル（21）、ケナン・ユルドゥズ（21＝ユベントス）の若き2選手そして、司令塔のハカン・チャルハノール（32＝インテル）の3人を中心に攻撃力の高さを発揮して、ベスト32入りを狙う。

前半から一進一退の攻防が続く中で、前半27分に試合が動いた。カウンターから左サイド走っていたFWネストリー・イランクンダ（20＝ワトフォード）にシュートを決められて先制を許した。0―1で前半を折り返した。

後半はユルドゥズが途中出場すると、両サイド攻撃から得点を狙った。しかしオーストラリアの鉄壁守備に防がれた。後半30分にペナルティエリア手前でMFコナー・メトカルフ（27＝ザンクトパウリ）に右足を振り抜かれて2点目を失った。

後半32分でペナルティエリア右でDFメリフ・デミラル（28＝アルアハリ）がヘディングで中央に折り返すと、FWケレム・アクトゥルコール（28＝フェネルバフチェ）が右足で合わせたが相手のキーパーにセーブされた。最後まで猛攻を仕掛けて、シュートは30本（枠内シュート8本）を放ちながらも無得点に終わって黒星発進となった。