マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』は、観客にとってなじみ深い“あの姿”から幕を開ける。黒い衣装に身を包んだ「バッド」時代のマイケル。だが、カメラが最初に捉えるのは、その顔ではなく、後ろ姿だ。

THE RIVERのインタビューに応じたプロデューサーのグレアム・キングと、主演のジャファー・ジャクソンが、本作の冒頭シーンと撮影初日の舞台裏を語った。

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キングといえば、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）でもプロデューサーを務めた人物。同作では、クライマックスにあたるライヴ・エイドのパフォーマンス場面を撮影初日に敢行したことで知られる。『Michael／マイケル』でも同様に、バッド・ツアーにおける「バッド」のパフォーマンス場面から撮影が始まったという。

なぜ、最も重要かつ難度の高いパフォーマンスシーンを、あえて初日に撮影するのか。キングは、その理由を「俳優にとって利点がある」と説明する。

「なぜなら、それこそがたいてい最大の挑戦だからです。自分が演じる人物を、自分たちなりに作り上げなければならないわけですから。」

『ボヘミアン・ラプソディ』では最初にライヴ・エイドの場面を撮り、その後にドラマ部分へ進んだ。『Michael／マイケル』でも、「バッド」やほかの数多くのパフォーマンス場面を撮影してから、ドラマパートに入っていったという。

「そうすることで、俳優たちはより自信を持てるようになるんです。ダンスの動きやパフォーマンス、そして10万人の観客を前にステージに立つ有名人を作り上げるという、最も高い試練を乗り越えたことがわかるからです。」

キングは、フレディ・マーキュリーとマイケル・ジャクソンには共通点があったとも語る。ふたりはともにスタジアムで歌い、スタジアムでのパフォーマンスを愛し、音楽を通して人々をひとつにした存在だった。

「今の時代に、映画館でその感覚を作り出すことは、私たちにとって映画を作るうえで非常に特別な方程式なんです。」

一方で、キングは『ボヘミアン・ラプソディ』と『Michael／マイケル』の冒頭に思わぬ共通点があることにも触れている。

「ネットで読んだことがありますが、『グレアム・キングの伝記映画は、『ボヘミアン・ラプソディ』ではフレディ・マーキュリーがライヴ・エイドの前に飛び跳ねているところから始まり、『Michael／マイケル』ではマイケル・ジャクソンが飛び跳ねているところから始まる』と言われていました。でも、あれは意図していなくて、偶然なんです（笑）。」

ただし、構成上の狙いは明確だった。『ボヘミアン・ラプソディ』では、ライヴ・エイド直前の緊張感から始まり、物語がやがてその場面へと追いついていく構成が効果的だった。『Michael／マイケル』では、観客にとって最もよく知られたマイケル像のひとつである「バッド」のルックから映画を始めたいと考えたという。

「でも、最初から彼を見せるのではなく、後ろ姿だけで見せる。観客は『来る』とわかっているけれど、それがいつなのかはわからない。そうすることで、より期待を高めたかったんです。」

その撮影初日を、実際にステージ上で迎えたのが、マイケルの甥であり、本作で主演を務めるジャファー・ジャクソンだ。ジャファーにとっても、この冒頭シーンは特別な瞬間だった。

「あの瞬間は凄まじいエネルギーに満ちていました。あの瞬間を迎えるまで、何年もかけてたくさん準備してきましたから。だから、セットに立った時は大きな安堵がありました。」

同時に、現場には初日ならではの緊張感も漂っていたという。

「クルー全員からの興奮と不安も感じました。なにせ、初日でしたからね。だから、どうなるか本当に予想がつきませんでした。あの瞬間を捉えるには、動いている要素があまりにも多すぎましたから。」

しかし、音楽が流れ、エキストラとクルーがそろい、照明が整った瞬間、現場の空気は一変した。

「まるで本物のコンサートのようになりました。あれは撮影期間中、一番特別な瞬間でしたね。全身全霊で、あの瞬間を楽しみました。」

その“瞬間”を、劇場の大スクリーンで体感しよう。『Michael／マイケル』は大ヒット公開中。では、本作でマイケル・ジャクソン役を演じたジャファー・ジャクソン、その幼少期役のジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、プロデューサーを務めた重鎮グレアム・キングへの単独インタビュー動画を公開中。撮影の裏側や背景など、映画がより楽しめるようになる貴重なトークをたっぷり引き出している。