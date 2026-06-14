「どうしても靴下を履きたいと大騒ぎ。朝の7時に。」



【写真】これは「僕のもの」にゃ！

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、Xで大きな注目を集めました。



投稿したのは、3匹の猫たちと暮らす飼い主のふみさん（@xAzwizeAQXhHvPi）。写真に写っているのは、茶白猫のみやびくん（6歳）です。



朝の支度中に起きた“靴下事件”に、多くのユーザーから「反則級にかわいい」「出かける準備が止まる」といった声が寄せられています。



朝の着替え中に靴下を奪取

話題となった写真では、みやびくんが靴下を両前足でぎゅっと抱きしめています。その表情や仕草はまるで「これは僕のもの」と主張しているかのようです。



当日の状況について、ふみさんはこう振り返ります。



「朝の着替えをしようとしたところ、最後に履く予定だった靴下をまんまと奪われました」



出かける直前に靴下を持ち去られてしまった飼い主さん。写真からも、みやびくんが靴下を絶対に手放したくないという強い意志が伝わってきます。



靴下は特にお気に入りの“戦利品”

実はみやびくん、普段から飼い主さんの持ち物をよく奪うのだそうです。



「靴下、トートバッグ、飼い主の物は何でも奪いますが、特に靴下は大きさがちょうど良いみたいです」



お気に入りのおもちゃというより、“飼い主さんのもの”で遊ぶこと自体が楽しいのかもしれません。靴下を抱え込む姿はあまりにも真剣で、まるで本当に履こうとしているようにも見えます。その絶妙な表現が、多くの人の心をつかみました。



「飼い主の邪魔が生きがい」の愛らしさ

みやびくんの行動を見て、ふみさんはこう感じたそうです。



「飼い主の邪魔が生きがいのようなので、かわいいなと思います」



猫と暮らしている人なら思わず共感してしまうエピソードではないでしょうか。



急いでいる朝に限って目の前に座り込んだり、荷物の上に寝転んだりする猫たち。困ってしまう反面、その愛らしさに思わず笑ってしまうことも少なくありません。



みやびくんもまた、大好きな飼い主さんの気を引きたかったのかもしれません。



「私も同じ靴下持ってます」の声が続出

投稿には多くのコメントが寄せられました。



「朝からこれは反則級にかわいいですね…」

「絶対に靴下を履かせないぞ！っていう強い意志を感じます」

「僕はどうしても飼い主さんとお揃いの靴下履きたい！言うてる」

「抱きしめ加減が超絶かわいい〜」

「そのこだわり朝7時に発動するの平和すぎて好き」



さらに意外だったのが、靴下そのものへの反応です。



ふみさんは投稿後について、「『みやびちゃんかわいい』という声とともに、『その靴下私も持ってます』という声が多くて笑いました」と話します。



猫のかわいらしい行動だけでなく、思わぬところで“靴下仲間”まで集まった今回の投稿。朝の慌ただしい時間に起きた小さな騒動は、多くの人に笑顔と癒やしを届けてくれたようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）