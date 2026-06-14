『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編『ザ・バットマン2（原題）』が、いよいよ本格的に撮影を開始するようだ。ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレルが新たな情報を明かしている。

米のインタビューに応じたファレルは、『ザ・バットマン2』の撮影について「たぶん1週間後には始まると思います」とコメント。もっとも、続編におけるペンギンの出番は多くないため、自身は少し遅れて参加する予定だという。

「4～5週間後に（撮影地）ロンドンへ向かいます。僕の出番は多くないけど、4～5週間ほど滞在する予定です。数週間は現地にいることになります。ファンとして、この作品を観るのが本当に楽しみです。」

脚本については「本当に素晴らしい」と改めて絶賛し、「マット（・リーヴス監督）はすごく才能に溢れていて、自分が語る物語を心から大切にしてます」とコメント。ファレルは以前にも続編の脚本を「現代ジャンル映画の傑作」とおり、主演のロバート・パティンソンも「とっても良い脚本」としていた。

『ザ・バットマン2』の物語は、ドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」（2024）の数週間後から始まるとされている。しかし今回のファレルの発言から、ペンギンの登場シーンは限られているようだ。

また本作は、ブルース・ウェインの過去や人生をより深く探求する、“前例のないバットマン映画”とされ、「新しくて危険だと感じられる」作品を目指したともいる。

出演者はファレル＆パティンソンのほか、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトのほか、ジョーカー役のバリー・コーガンが復帰する見込み。新キャストには『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン。

監督・脚本はマット・リーヴス、共同脚本はマットソン・トムリンが前作から続投する。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。

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