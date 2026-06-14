元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が14日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。同番組の出演は1年10カ月ぶり。

元々自身が担当していた人気コーナー「まじっすか」に登場。スーツ姿で登場した中丸は「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きし、「まずですね、ヒデさん、それから皆様、この度は私の軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

「また『まじっすか』を盛り上げてくださる？」との今後の出演についても振られると、中丸は「改めて、頑張りますのでよろしくお願いします」とあいさつし、やる気を見せた。

この日はインディーゲームの世界をゲーム好きとして知られる中丸が調査。さらに、MCの中山秀征も「今日は中丸くんの『Real Face』が見れたっていうのがうれしいなと。まさに中丸くんは人生ゲームの真っただ中というところでしょうか」とエールを送った。

そんな中丸の復帰に、ファンからは「お帰りなさいませ」「日曜朝のこの感じ懐かしい 中丸くんおかえり」「ずっとずっとずーーーっと待ってました」「シューイチさまありがとう」「中丸さんのことまた呼んでいただいてありがとうございます」「なんかもう全部が夢みたい」「また明るい中丸くんがみられて嬉しいです」「やっぱりまじっすかは中丸がいいわ」「久しぶりに見た中丸くんのまじっすか面白かった」などの声のほか、「ヒデさんの中丸くんへのコメント、愛でしかない」「人生ゲーム真っ只中の中丸を 今後もよろしくお願いします」「ヒデさんの中丸くんへの言葉があったかくて朝から涙」などの中山の対応への感謝の声が溢れた。