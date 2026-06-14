【MAJ2026】サカナクション山口一郎「休養明けから最初に書いた曲」 最優秀楽曲賞「怪獣」誕生までの日々振り返る

【MAJ2026】サカナクション山口一郎「休養明けから最初に書いた曲」 最優秀楽曲賞「怪獣」誕生までの日々振り返る