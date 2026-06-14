信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、クボタ、ＮＴＴ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 3,414 6,568 0.21
２．<6326> クボタ 1,138 1,335 0.49
３．<9432> ＮＴＴ 1,040 7,708 29.03
４．<3191> ジョイ本田 892 2,225 0.05
５．<4449> ギフティ 684 749 1.23
６．<9434> ＳＢ 676 3,505 11.48
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 643 2,839 9.70
８．<7599> ＩＤＯＭ 549 2,008 0.31
９．<3687> Ｆスターズ 539 968 2.64
10．<9722> 藤田観 460 1,057 0.22
11．<1419> タマホーム 452 1,334 0.20
12．<6976> 太陽誘電 351 1,330 1.37
13．<8729> ソニーＦＧ 348 9,441 13.20
14．<544A> ＧＭＳ 323 424 1.47
15．<7267> ホンダ 289 1,444 5.78
16．<6981> 村田製 250 1,749 2.90
17．<8179> ロイヤルＨＤ 232 3,570 0.07
18．<3903> ｇｕｍｉ 230 836 6.04
19．<268A> リガクＨＤ 212 461 1.86
20．<3915> テラスカイ 193 240 3.30
21．<3457> ＡｎｄＤｏ 183 712 0.78
22．<3097> 物語コーポ 181 383 0.52
23．<3660> アイスタイル 179 870 6.35
24．<6742> 京三 173 215 2.63
25．<3387> クリレスＨＤ 143 2,849 0.24
26．<9273> コーア商ＨＤ 143 818 0.26
27．<8136> サンリオ 141 1,576 26.56
28．<3091> ブロンコＢ 135 478 0.11
29．<9552> クオンツ総研 131 252 3.67
30．<9504> 中国電 124 154 14.61
31．<9412> スカＪＳＡＴ 117 227 14.18
32．<9509> 北海電 91 3,080 2.43
33．<8267> イオン 91 2,542 2.46
34．<6632> ＪＶＣケンウ 89 178 18.87
35．<1786> オリエン白石 88 318 2.59
36．<7011> 三菱重 88 881 31.53
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 87 353 8.14
38．<8411> みずほＦＧ 84 553 13.71
39．<8410> セブン銀 81 4,977 1.37
40．<3154> メディアス 79 661 0.13
41．<8698> マネックスＧ 75 528 11.41
42．<2317> システナ 71 248 4.99
43．<8316> 三井住友ＦＧ 71 734 14.57
44．<9757> 船井総研ＨＤ 70 261 2.12
45．<7327> 第四北越ＦＧ 70 175 6.66
46．<3028> アルペン 67 972 0.12
47．<5981> 東京綱 66 78 4.31
48．<6071> ＩＢＪ 65 169 3.68
49．<8616> 東海東京 65 259 2.12
50．<6571> ＱＢＮＨＤ 65 199 0.56
株探ニュース
※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 3,414 6,568 0.21
２．<6326> クボタ 1,138 1,335 0.49
３．<9432> ＮＴＴ 1,040 7,708 29.03
４．<3191> ジョイ本田 892 2,225 0.05
５．<4449> ギフティ 684 749 1.23
６．<9434> ＳＢ 676 3,505 11.48
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 643 2,839 9.70
８．<7599> ＩＤＯＭ 549 2,008 0.31
９．<3687> Ｆスターズ 539 968 2.64
10．<9722> 藤田観 460 1,057 0.22
11．<1419> タマホーム 452 1,334 0.20
12．<6976> 太陽誘電 351 1,330 1.37
13．<8729> ソニーＦＧ 348 9,441 13.20
14．<544A> ＧＭＳ 323 424 1.47
15．<7267> ホンダ 289 1,444 5.78
16．<6981> 村田製 250 1,749 2.90
17．<8179> ロイヤルＨＤ 232 3,570 0.07
18．<3903> ｇｕｍｉ 230 836 6.04
19．<268A> リガクＨＤ 212 461 1.86
20．<3915> テラスカイ 193 240 3.30
21．<3457> ＡｎｄＤｏ 183 712 0.78
22．<3097> 物語コーポ 181 383 0.52
23．<3660> アイスタイル 179 870 6.35
24．<6742> 京三 173 215 2.63
25．<3387> クリレスＨＤ 143 2,849 0.24
26．<9273> コーア商ＨＤ 143 818 0.26
27．<8136> サンリオ 141 1,576 26.56
28．<3091> ブロンコＢ 135 478 0.11
29．<9552> クオンツ総研 131 252 3.67
30．<9504> 中国電 124 154 14.61
31．<9412> スカＪＳＡＴ 117 227 14.18
32．<9509> 北海電 91 3,080 2.43
33．<8267> イオン 91 2,542 2.46
34．<6632> ＪＶＣケンウ 89 178 18.87
35．<1786> オリエン白石 88 318 2.59
36．<7011> 三菱重 88 881 31.53
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 87 353 8.14
38．<8411> みずほＦＧ 84 553 13.71
39．<8410> セブン銀 81 4,977 1.37
40．<3154> メディアス 79 661 0.13
41．<8698> マネックスＧ 75 528 11.41
42．<2317> システナ 71 248 4.99
43．<8316> 三井住友ＦＧ 71 734 14.57
44．<9757> 船井総研ＨＤ 70 261 2.12
45．<7327> 第四北越ＦＧ 70 175 6.66
46．<3028> アルペン 67 972 0.12
47．<5981> 東京綱 66 78 4.31
48．<6071> ＩＢＪ 65 169 3.68
49．<8616> 東海東京 65 259 2.12
50．<6571> ＱＢＮＨＤ 65 199 0.56
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