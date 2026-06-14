　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月5日信用売り残の5月29日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3197> すかいらーく 　　　3,414　　　6,568　　　0.21
２．<6326> クボタ 　　　　　　1,138　　　1,335　　　0.49
３．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　1,040　　　7,708　　 29.03
４．<3191> ジョイ本田 　　　　　892　　　2,225　　　0.05
５．<4449> ギフティ 　　　　　　684　　　　749　　　1.23
６．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　676　　　3,505　　 11.48
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　643　　　2,839　　　9.70
８．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　549　　　2,008　　　0.31
９．<3687> Ｆスターズ 　　　　　539　　　　968　　　2.64
10．<9722> 藤田観 　　　　　　　460　　　1,057　　　0.22
11．<1419> タマホーム 　　　　　452　　　1,334　　　0.20
12．<6976> 太陽誘電 　　　　　　351　　　1,330　　　1.37
13．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　348　　　9,441　　 13.20
14．<544A> ＧＭＳ 　　　　　　　323　　　　424　　　1.47
15．<7267> ホンダ 　　　　　　　289　　　1,444　　　5.78
16．<6981> 村田製 　　　　　　　250　　　1,749　　　2.90
17．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　232　　　3,570　　　0.07
18．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　230　　　　836　　　6.04
19．<268A> リガクＨＤ 　　　　　212　　　　461　　　1.86
20．<3915> テラスカイ 　　　　　193　　　　240　　　3.30
21．<3457> ＡｎｄＤｏ 　　　　　183　　　　712　　　0.78
22．<3097> 物語コーポ 　　　　　181　　　　383　　　0.52
23．<3660> アイスタイル 　　　　179　　　　870　　　6.35
24．<6742> 京三 　　　　　　　　173　　　　215　　　2.63
25．<3387> クリレスＨＤ 　　　　143　　　2,849　　　0.24
26．<9273> コーア商ＨＤ 　　　　143　　　　818　　　0.26
27．<8136> サンリオ 　　　　　　141　　　1,576　　 26.56
28．<3091> ブロンコＢ 　　　　　135　　　　478　　　0.11
29．<9552> クオンツ総研 　　　　131　　　　252　　　3.67
30．<9504> 中国電 　　　　　　　124　　　　154　　 14.61
31．<9412> スカＪＳＡＴ 　　　　117　　　　227　　 14.18
32．<9509> 北海電 　　　 　　　　91　　　3,080　　　2.43
33．<8267> イオン 　　　 　　　　91　　　2,542　　　2.46
34．<6632> ＪＶＣケンウ　　　　　89　　　　178　　 18.87
35．<1786> オリエン白石　　　　　88　　　　318　　　2.59
36．<7011> 三菱重 　　　 　　　　88　　　　881　　 31.53
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 　 　　　　87　　　　353　　　8.14
38．<8411> みずほＦＧ 　 　　　　84　　　　553　　 13.71
39．<8410> セブン銀 　　 　　　　81　　　4,977　　　1.37
40．<3154> メディアス 　 　　　　79　　　　661　　　0.13
41．<8698> マネックスＧ　　　　　75　　　　528　　 11.41
42．<2317> システナ 　　 　　　　71　　　　248　　　4.99
43．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　　71　　　　734　　 14.57
44．<9757> 船井総研ＨＤ　　　　　70　　　　261　　　2.12
45．<7327> 第四北越ＦＧ　　　　　70　　　　175　　　6.66
46．<3028> アルペン 　　 　　　　67　　　　972　　　0.12
47．<5981> 東京綱 　　　 　　　　66　　　　 78　　　4.31
48．<6071> ＩＢＪ 　　　 　　　　65　　　　169　　　3.68
49．<8616> 東海東京 　　 　　　　65　　　　259　　　2.12
50．<6571> ＱＢＮＨＤ 　 　　　　65　　　　199　　　0.56

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