ティーショットが苦手な人は３番ウッドで打ってみて！そのワケは…

ドライバーショットでのミスが多くて、スコアを崩してしまう。そんな悩みをかかえるゴルファーたちに「ドライバーが苦手な人は、３Ｗを多用しましょう！」と、柳橋章徳がアドバイス。

上手な使い方をレッスンする。

ドライバーと3番ウッドの違いって何？

→約6センチ短いぶんミート率がアップする

ティーショットはドライバーだけじゃありません！

３番ウッドはフェアウェイの芝から直接打つと、ボールが上がりにくいため難しい。しかし、ティーアップすればボールは、十分な高さまで上がってくれる。柳橋が使用するドライバーは45.25インチ、３Ｗは43インチ。その差 2.25インチと約6センチも違う。

ドライバーと比べてクラブがコントロールしやすく、ロフト角が大きいのでボールをとらえやすいうえに、方向性も安定するのが最大の長所だ。

３番ウッド（写真右）はドライバー（写真左）よりも約６センチ短く、クラブを操作しやすいのが一番の利点。

こんなゴルファーは3番ウッドがお得！

ドライバーでは球が上がらず、スライスがよく出る ドライバーの方向が安定せず、苦手意識が強い ドライバーより３番ウッドのほうが飛ぶことが多い ドライバーよりもアイアンのほうが得意だ スタート前の練習でドライバーが当たらない

ドライバーと3番ウッドを並べると、3番ウッドのほうがドライバーよりもロフト角が4～5度寝ている。このロフトの多さがドライバーが苦手な人に好結果をもたらす。

いかがでしたか？ 3番ウッドの良さをぜひ参考にしてください！

レッスン＝柳橋章徳

●やぎはし・あきのり／1985年生まれ、茨城県出身。中央学院大ゴルフ部を経て、2011年からレッスン活動を開始。K’sアイランドゴルフアカデミーなどで多くのアマチュアをレッスン。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝木更津ゴルフクラブ