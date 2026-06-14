「一番安く買える無人島」をランキング形式で発表！雑学を心から楽しむ『日曜くりぃむ雑学』

6月14日（日）、『日曜くりぃむ雑学』が放送される。

父・上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露し、さまざまな雑学を心から楽しむ同番組。

雑学が大好きな“上田一家”のお茶の間。

頼れる父・上田晋也と優しい母・八木亜希子のもとに、自由奔放な長男・有田哲平（くりぃむしちゅー）、まじめな次男・えなりかずき、天才三男・ふくらP、エネルギッシュな長女・横澤夏子、そして知識自慢の長女の夫・宇治原史規、爽やかな三男の学友・阿部亮平、上田家の有能な執事・弘中綾香まで個性豊かなメンバーが勢揃いして、知って得する雑学を届けていく。

まずは、身の回りに関する雑学を穴埋めショート雑学で次々と紹介。「コーンフレークは○○を近づけると○○」といった雑学から派生して、朝食にまつわる雑学を“上田家”の面々が披露していく。

ほかにも「太刀魚は○○泳ぎする」や「台風には○○と○○しかない」など身近な雑学が続々と登場。さまざまな雑学を知っているふくらPをはじめ、上田や宇治原、阿部が映像を見ながらさらなる雑学トークで大盛り上がりする。

番組が独自調査をおこなった「島のシン雑学」では、「一番安く買える無人島は○○円」をランキング形式で発表。全国の購入価格の安い無人島を調べ、番組スタッフが実際に現地を訪れてみると、魅力たっぷりな無人島が。VTRを見ながら、島生活への夢も膨らんで…。

また「都道府県名字 存在しないのは○○と○○」では、47都道府県の名字を持つ人数を徹底リサーチ。調査を進めていくと、全国にたった1軒だけの都道府県名字を持つ方を発見。スタッフがその名字の方を直撃し、その名字のできたきっかけも明らかに。

そして、日本の歴史をひも解いていくと都道府県名字が存在しない驚きの理由も。

◆日本で1番キツい坂道の角度は？

そして、「誰も知らないシン雑学」では、日本で一番キツい坂道の傾斜角度を大調査。専門家の協力のもと、プロとスタッフが全国各地の急な坂道を調べていく。

崖のような坂、車で上るのも困難な坂、急すぎる激坂に、VTRを見ていた上田一家も仰天。

そして、あの超有名アーティストが名付けた激坂も登場。スタッフが体当たりで坂のキツさを体感して調査した、日本で1番キツい坂は一体どこの坂なのか？