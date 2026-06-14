女子会に毎回子連れ参加 →「自分で店探して」と言われ不満爆発の女性にツッコミ相次ぐ「気を遣わせてることにさっさと気づきなよ？」 

ライフステージが変わると、友人との集まりに「子供」という要素が加わることもある。子連れでの参加は珍しくないが、他の人への配慮を欠くとトラブルの元になりかねないようだ。

ガールズちゃんねるに6月11日、「【女子会】子連れ側が店探しするべき？」というトピックが立ち、波紋を呼んだ。

「それが難しいなら子供預けられる日を提案して」

トピ主は3歳の子供を持つ女性。年に2回ほどの女子会に、夫が土日休みではないという理由で毎回子供を連れて参加しているという。いつもトピ主が呼びかけて集まるそうだが、ある日、グループの友人から次のように言われたと明かしている。

「子供連れてくるなら私たちどういう店が良いか正直わからないからガル子が店探してほしい。それが難しいなら子供預けられる日を提案して」

友人グループの中で子供がいるのはトピ主だけだという。この提案に対し、トピ主は次のように不満を漏らしている。

「子育てと仕事に忙しくて外食行けなくておしゃれな店知らないし、せっかく集まるからみんなが行きたいところに行けばいいと思って店探しをおまかせしていたのにそう言われて困惑してい（ま）す」

「あとそうなると子供預けられないので毎回私だけ店を探さなければいけなくなる（の）で不満です」

自分から呼びかけておいて、店探しは友人任せ。トピック内では、勇気を出して本音を伝えた友人が「正論」だと擁護する声が圧倒的多数を占めた。子供がいない友人にとって、3歳児が安全に過ごせて大人も満足できる店を探すのは非常にハードルが高いからだ。

「でも子どもいないのに子連れに良さそうな店はわからないわ」

「呼びかけてるなら尚更探した方がいいのでは、、、？」

「適当な理由つけて断ることもできるのに、ちゃんと説明してくれていい友達じゃん」

「女子会に子供連れてくる時点で気を遣わせてることにさっさと気づきなよ？ 相手がいくら子供に愛想よくしてくれてもさ」

「大人同士で話したいよ」の声

また、トピ主と同じく子供を持つユーザーからも、自らの経験を踏まえた厳しい意見が寄せられている。

「子連れだけどそう思う 子連れOKの店ばかりも悪いから預けられないなら遠慮するけど」

「私も子持ちだけど子供預けられる日を提案しなよ〜。子持ち同士でも子供連れて集まるのダルいわ。全然会話できないもん。子供いない人達からしたら尚更めんどくさいと思う。大人同士で話したいよ」

「みんなが行きたいところに行けばいい」というトピ主の言葉も、一見気遣いのように見えて、実態は丸投げに過ぎない。「子連れ」という強烈な条件の前では、友人たちの行きたい店など自由に選べるはずもないのだ。

トピ主は「自分が幹事をやって集めてあげている」という意識があるのかもしれないが、友人たちは限界を感じているようだ。これ以上不満を溜めないように本音を伝えてくれたのだろう。ライフステージが異なれば、付き合い方も変わる。まずは「自分で店を探す」か「子供を預けられる日に開催する」という友人の提案を受け入れるべきだろう。

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