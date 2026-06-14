「ハゲなんて言ってないぞ」アストン・ビラの28歳DFが公開した“植毛手術後の激変姿”に英ファンもメディアも絶句！「フサフサだと思ってたのに…」
アストン・ビラに所属するポーランド代表DF、マティ・キャッシュが公式インスタグラムを更新。なんと丸刈りになった激変ショットを公開し、ファンを驚かせている。
28歳のサイドアタッカーは「ハゲなんて言ってないぞ」と記して一枚の写真を投稿。車内で自撮りしたもので、まだらに剃られてスキンヘッドとなった最新の姿を披露している。綴った一文は英語圏のネット動画で話題となったフレーズで、男性が丸坊主の警官に向かって「ハゲなんて言ってないぞ」と言い張った場面を引用。そのコミカルなミームを活用し、あえて自虐ネタにしたようだ。
英紙『The Sun』はさっそくツッコミを入れた。「プレミアリーグのスター選手が大胆な新しいヘアスタイルを公開し、多くのファンを大笑いさせる一方で、困惑させてもいる。右サイドを駆け上がる際の、長く後ろへ流した髪型で知られるキャッシュだが、そのトレードマークの髪はなく、丸刈りに近い頭に変貌を遂げた」と伝え、施術の後があることから植毛手術を受けたと解説。「特に薄毛の印象がなかっただけに、この決断に仰天するファンも少なくなかった」と続けた。
さらに同紙はファンの書き込みも紹介。「あるファンは『今までずっとカツラをかぶってたの？』と冗談を飛ばし、別のファンは『混乱するんだけど。いつから植毛が必要だったの？』と疑問を投げかけた。さらに、『もう希望がないよ。髪がフサフサだと思っていたのに。誰も安全じゃないんだな』と嘆く声も上がり、『次はククレジャが植毛する番だな』とフットボール界屈指の豊かな髪を誇る選手まで植毛するのでは、と冗談めかすファンも飛び出した」と報じている。
ポーランド代表はプレーオフでスウェーデン代表の後塵を拝し、北中米ワールドカップ出場を逃した。『The Sun』紙は「というわけで、現在のキャッシュには時間的な余裕がふんだんにあるのだ」と結んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ポーランド代表DFが公開した“激変スキンヘッド姿”をチェック！
28歳のサイドアタッカーは「ハゲなんて言ってないぞ」と記して一枚の写真を投稿。車内で自撮りしたもので、まだらに剃られてスキンヘッドとなった最新の姿を披露している。綴った一文は英語圏のネット動画で話題となったフレーズで、男性が丸坊主の警官に向かって「ハゲなんて言ってないぞ」と言い張った場面を引用。そのコミカルなミームを活用し、あえて自虐ネタにしたようだ。
さらに同紙はファンの書き込みも紹介。「あるファンは『今までずっとカツラをかぶってたの？』と冗談を飛ばし、別のファンは『混乱するんだけど。いつから植毛が必要だったの？』と疑問を投げかけた。さらに、『もう希望がないよ。髪がフサフサだと思っていたのに。誰も安全じゃないんだな』と嘆く声も上がり、『次はククレジャが植毛する番だな』とフットボール界屈指の豊かな髪を誇る選手まで植毛するのでは、と冗談めかすファンも飛び出した」と報じている。
ポーランド代表はプレーオフでスウェーデン代表の後塵を拝し、北中米ワールドカップ出場を逃した。『The Sun』紙は「というわけで、現在のキャッシュには時間的な余裕がふんだんにあるのだ」と結んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ポーランド代表DFが公開した“激変スキンヘッド姿”をチェック！