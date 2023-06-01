ミセス大森元貴「粛々と、浮き足立たずに曲制作していけたらと。我々、明日もレコーディングです」【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』囲み取材】

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Mrs. GREEN APPLEが、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、主要6部門のひとつ「最優秀アーティスト賞」を受賞した。

■大森元貴「音楽って、ボーダーレスでグローバルなものだと思うんですよ、もともと」

ミセスは授賞式の直後に、囲み取材の会場に登場。受賞の感想については「うれしいです、感無量です。うれしいです。ハハハ。それしか出てこない」と3人。

また、日本から世界に音楽を発信していくことについて、どのように考えているか聞かれると、大森元貴は「僕らが表現している音楽って、ボーダーレスでグローバルなものだと思うんですよ、もともと」と語り、「だからもう、世界へ世界へというよりは、もう生まれ落ちたこの日から世界だろう、みたいな。それを胸張って、鳴らし続けてきたら、こうやって認めてもらえるというか、報われる日があって、すごくうれしいな、というのと同時に、ここから先ももっと頑張っていきたい」とコメント。

さらに「ちょうど今アルバム制作してる真っ只中で、明日も我々レコーディングですので、ちゃんと粛々と、浮き足立たずに曲制作していけたらなっていうのは、変わらず思っている次第です」と語った。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/