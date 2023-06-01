＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞にM!LKが選ばれた。M!LKは「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」など5冠を獲得した。

最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞で名前が呼ばれると、メンバー5人は驚いた表情で立ち上がった。山中柔太朗（24）は「アイドルという職業は本当に素晴らしいもので、たくさんの方を笑顔にする力があると思っています。これからも日本中をもっともっと元気にできるように精進します」と涙ぐんだ。

佐野勇斗（28）は「M!LKという名前が聞こえた瞬間、み!るきーず（ファンの総称）のことが思い浮かんだ。12年間活動してきてみ!るきーずがいなかったらここまで来られなかった」と熱い応援に感謝。リーダー吉田仁人（26）は「僕自身も音楽にたくさん元気をもらっている。日本を元気にしたいと思って活動しているので、まずは日本を、いつかは世界を元気にしたいという目標が高まりました」と話した。止まることのない勢いそのままに、5つのルビー（トロフィー）を手にした。