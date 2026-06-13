6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、 アーティスト／音楽関係者約5,000人が投票に参加した今年初開催の国際音楽賞で、エントリーされた作品は約2,000作品／アーティストにおよぶ。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式を前にレッドカーペットにアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、水曜日のカンパネラ、LiSA、Hana Hope、iri、HALCALIが登場した。

（文＝リアルサウンド編集部）