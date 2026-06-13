「家族仲が良さそうな芸能一家」ランキング！ 2位「柄本一家」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「家族仲が良さそうな芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは柄本一家です。父・柄本明さんと、母・角替和枝さんの温かな家庭環境のもと、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんも実力派俳優として活躍。親子や兄弟でメディアに登場した際の見事な掛け合いや、お互いの作品をリスペクトし合う距離感に、深いつながりとアットホームな家族仲を感じる人が多いようです。
▼回答者コメント
「トーク番組で語られる家族のエピソードから、お互いへの深いリスペクトと温かい絆がいつも伝わってくるからです」（40代女性／香川県）
「トーク番組で仲の良いエピソードを話していたから」（50代女性／千葉県）
「お正月か何かの番組で、家族4人で昔を振り返りながらおしゃべりしている姿を見ました。とてもあたたかい雰囲気で、面白くて大声で笑い合っていて、見ているこちらまで楽しくなりました。本当に仲が良いことが伝わってきました」（50代女性／宮城県）
見事1位に輝いたのは木村一家でした。父・木村拓哉さん、母・工藤静香さん、そして長女・Cocomiさん、次女・Kōki,さんと家族全員が第一線で活躍しています。それぞれの公式SNSでは、家族の誕生日をお祝いする仲睦まじいオフショットや日常のほのぼのとしたやり取りが頻繁に投稿されており、その理想的な関係性が多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「SNSで見たときにとても仲が良さそうだったからです」（30代女性／北海道）
「娘さんたちが両親のことを大好きだと堂々と仰っているのでとても素敵だなと思います」（30代女性／東京都）
「娘たちのSNSの投稿から家族間の仲が垣間見れる」（40代男性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：柄本一家／52票
2位にランクインしたのは柄本一家です。父・柄本明さんと、母・角替和枝さんの温かな家庭環境のもと、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんも実力派俳優として活躍。親子や兄弟でメディアに登場した際の見事な掛け合いや、お互いの作品をリスペクトし合う距離感に、深いつながりとアットホームな家族仲を感じる人が多いようです。
「トーク番組で語られる家族のエピソードから、お互いへの深いリスペクトと温かい絆がいつも伝わってくるからです」（40代女性／香川県）
「トーク番組で仲の良いエピソードを話していたから」（50代女性／千葉県）
「お正月か何かの番組で、家族4人で昔を振り返りながらおしゃべりしている姿を見ました。とてもあたたかい雰囲気で、面白くて大声で笑い合っていて、見ているこちらまで楽しくなりました。本当に仲が良いことが伝わってきました」（50代女性／宮城県）
1位：木村一家／106票
見事1位に輝いたのは木村一家でした。父・木村拓哉さん、母・工藤静香さん、そして長女・Cocomiさん、次女・Kōki,さんと家族全員が第一線で活躍しています。それぞれの公式SNSでは、家族の誕生日をお祝いする仲睦まじいオフショットや日常のほのぼのとしたやり取りが頻繁に投稿されており、その理想的な関係性が多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「SNSで見たときにとても仲が良さそうだったからです」（30代女性／北海道）
「娘さんたちが両親のことを大好きだと堂々と仰っているのでとても素敵だなと思います」（30代女性／東京都）
「娘たちのSNSの投稿から家族間の仲が垣間見れる」（40代男性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)