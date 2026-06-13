今年のファイナル第4戦の平均視聴者数は1998年以来最多…SNSでは30億回以上の再生回数に

6月13日（現地時間12日、日付は以下同）。11日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われた「NBAファイナル2026」第4戦の視聴者数が発表された。

『Nielsen Big Data + Panel』によると、ホームのニューヨーク・ニックスが最大29点差をひっくり返して107－106でサンアントニオ・スパーズを下した第4戦は、『ABC』で平均2090万人が視聴し、ピーク時には2320万人を記録したとのこと。

これは昨年のオクラホマシティ・サンダー対インディアナ・ペイサーズの第4戦から123パーセント増で、1998年（シカゴ・ブルズ対ユタ・ジャズ）以降では最多。

しかも、今年の第4戦はソーシャルメディアで30億回以上の再生回数を記録し、NBA史上最も話題になった試合に。そして、シリーズ全体のソーシャルメディア再生回数は80億回を超えており、NBAファイナル史上最多記録を更新中。これまでの最多記録は2025年の62億回で、4試合を終えた時点ですでに上回っている。

ニックスとスパーズによる今年の頂上決戦は、第1戦こそ10点差も、第2戦と第4戦はわずか1点差、第3戦も4点差で決着。ファイナル最初の4試合で、いずれも試合終了間際の1分間で4点差以内の接戦となった。これは1973年のニックス対ロサンゼルス・レイカーズ以来の展開だという。

14日にフロストバンク・センターで開催される第5戦。3勝1敗のニックスが決着をつけるのか、それともホームのスパーズが意地を見せてシリーズを引き延ばすのかは必見だ。

【動画】ニックスが第4戦で見せたNBAファイナル史上最大の大逆転劇





