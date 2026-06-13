サッカー『FIFAワールドカップ2026北中米大会』の開幕が目前に迫った6月10日、タレントの影山優佳（25）がXに投稿した写真が大きな反響を呼んでいる。「素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と宣言と共に添えられた写真の2枚目が、ファンの予想を裏切る一枚だったようだ─。

【写真】「顔芸が最高すぎ」ローアングルの“衝撃”ショットを披露した影山優佳

影山優佳のローアングルショット

影山は自身のX公式アカウントで、ワールドカップ期間中は普段スタッフに任せているアカウントを自分も担当すると報告。

投稿には「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」という意気込みが添えられていた。

1枚目は少し上から撮ったような元アイドルらしい普通の写真。しかし問題は2枚目だった。ローアングルからの自撮りで、思わず二度見してしまうような変顔ショット。

「素敵な写真」宣言とのギャップに、ファンからは《2枚目こそがスタッフを通していない証拠と成りうる写真》《2枚目何してんの！？ww》《2枚目はヤバいよ、影ちゃん‥。》《顔芸が最高すぎて爆笑》《なぜその角度》とツッコミが殺到した。

影山優佳といえば、芸能界屈指のサッカー通として知られる存在だ。

2022年のカタールW杯では、可能な限り試合を寝ずに見続けようとする姿勢がファンの間で話題となり、「#影山寝ろ」というハッシュタグがトレンド入りするほどの盛り上がりを見せた。

「影山さんのサッカー通としての実力は本物で、4年前のカタール大会時には日向坂46のメンバー（当時）でありながら専門誌レベルの戦術眼でサッカーを語り、スタメン予想を次々的中させるなど話題になりました。あれから4年が経ち、日向坂も卒業しました。今回のW杯に向けてコカ・コーラやGoogleなどのCMに起用されるなど活躍の場を広げています」（スポーツ誌記者、以下同）

影山のサッカー知識

9日、都内で行われた『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに参加した影山は「アボカマヨチーズシュリンプ」を食べて「例えるなら、日本の洗練された統率間のある守備。縦パスやロングフィードを活かした、トリッキーなプレーも戦術に加えられている。見ていてワクワクするプレーが想像できちゃう商品です」とコメント。これに元日本代表の中澤佑二も「やっぱり詳しい。普段から見ている人」とその知識を称賛した。

「影山さんきっかけでサッカーを見始めたファンも多いのではないでしょうか。W杯関連の仕事が急増しているのは、サッカー知識とエンターテイナーとしての魅力を兼ね備えているからでしょう。宣言通りなら、W杯期間はXで素敵な写真を投稿してくれるそうなので、再び予想外の一枚を期待したいですね」

影山は今大会でコカ・コーラの『FIFAワールドカップ26』アンバサダーに就任したほか、SEGAの『サカつく2026』新CM出演、さらにDAZNのオリジナル番組への出演も決定した。

DAZNでは全104試合をライブ配信するとともに、デイリーハイライト『19時のFIFAワールドカップ』や新感覚データテインメント配信『みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-』などのオリジナル番組を展開。番組ナビゲーターは矢部浩之、MCには平子祐希やしずる・純、見取り図・盛山晋太郎らが担当する。影山はBE:FIRSTのJUNON、ももいろクローバーZの玉井詩織、河本準一らとともに豪華ゲストとして出演予定だ。

日本時間6月12日に開幕したアメリカ、メキシコ、カナダの3か国で共同開催の『FIFAワールドカップ2026』。日本の初戦相手はオランダ、15日（月）5時キックオフだ。過去最多となる48チームが参加する今大会、日本代表の活躍と共に影山の動向にも注目したい─。