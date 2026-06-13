乃木坂46金川紗耶、パステルカラーのランジェリーショット 1st写真集先行カット第7弾【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/13】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第7弾が公開された。
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先行カット第7弾として、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカットを公開。今回のカットでは彼女のキュートかつ美しい一面をのぞかせている。
フルーツを手に、外を眺める横顔がなんとも美しい1枚。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女チックな雰囲気を演出しています。「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」と本人も語る、至極のカットになった。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、パステルカラーのランジェリーショット公開
先行カット第7弾として、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカットを公開。今回のカットでは彼女のキュートかつ美しい一面をのぞかせている。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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