「素敵な化学反応」市川團十郎、紋付き袴姿×ヴィトンのサッカーボールとのモノクロショット！ 「渋くて最高」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月13日、自身のInstagramを更新。紋付き袴姿でサッカーボールを手にするモノクロショットを披露しました。
【写真】市川團十郎、紋付き袴姿のモノクロショット！
團十郎さんは「1998年のサッカー·ワールドカップの際に初刊行された書籍の新版が6月に発行され、その収益はユニセフに寄付され、世界中の子どもたちのために活用されます。このプロジェクトに賛同し、世界中の著名人と共に登場しています。ぜひお手に取ってご覧ください」と続けました。
この投稿にコメントでは「日本代表ですねー カッコイイ」「めちゃくちゃ素敵！！」「かかカッコいい〜」「日本画ってモノクロでも映えますね」「お着物姿が一番カッコ良き!」「素敵な化学反応」「モノクロで渋くて最高」と称賛の声が寄せられています。
【写真】市川團十郎、紋付き袴姿のモノクロショット！
「モノクロで 渋くて最高」團十郎さんは「このたび、ルイ·ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年を記念した書籍『REBONDS』に参加することになりました」とつづり、3枚の写真を投稿。紋付き袴姿でルイ・ヴィトンのモノグラム柄のサッカーボールを手にした、気品溢れるモノクロショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「日本代表ですねー カッコイイ」「めちゃくちゃ素敵！！」「かかカッコいい〜」「日本画ってモノクロでも映えますね」「お着物姿が一番カッコ良き!」「素敵な化学反応」「モノクロで渋くて最高」と称賛の声が寄せられています。