【MAJ2026】米津玄師「IRIS OUT」が海外4冠 最優秀J-POP楽曲賞も受賞
【モデルプレス＝2026/06/13】アーティストの米津玄師の楽曲「IRIS OUT」が、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（6月13日＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyにて、「最優秀J-POP楽曲賞」のほか、多数の賞を受賞した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
同楽曲は、劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌。今回の授賞式にて「最優秀J-POP楽曲賞」のほか、「Best Japanese Song in Asia」「Best Japanese Song in Europe」、「Best Japanese Song in North America」「Best Japanese Song in Latin America」と海外4カ国でも受賞した。日本国内にとどまらず、世界全土で圧倒的な支持を集めていることを証明する形となった。
なお、米津は主要6部門である「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「Best Global Hit From Japan」にもノミネートされている。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
◆米津玄師「IRIS OUT」多数受賞
同楽曲は、劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌。今回の授賞式にて「最優秀J-POP楽曲賞」のほか、「Best Japanese Song in Asia」「Best Japanese Song in Europe」、「Best Japanese Song in North America」「Best Japanese Song in Latin America」と海外4カ国でも受賞した。日本国内にとどまらず、世界全土で圧倒的な支持を集めていることを証明する形となった。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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